Госпереворот в Гвинее. Президент находится под контролем мятежников, введён комендантский час

Новости Гвинеи. Госпереворот в Гвинее: президент находится под контролем мятежников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране введен комендантский час, закрыты границы. Ранее в СМИ появилась информация о выстрелах в столице – Конакри, звучавших в районе резиденции президента страны. Лидер повстанцев заявил об отмене действующей конституции. На его стороне элитное подразделение гвинейской армии, которое лучше других обучено и вооружено.