Прямой эфир

Госпереворот в Гвинее. Президент находится под контролем мятежников, введён комендантский час

06 сентября 2021 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гвинеи. Госпереворот в Гвинее: президент находится под контролем мятежников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпереворот в Гвинее. Президент находится под контролем мятежников, введён комендантский час-1

В стране введен комендантский час, закрыты границы. Ранее в СМИ появилась информация о выстрелах в столице – Конакри, звучавших в районе резиденции президента страны. Лидер повстанцев заявил об отмене действующей конституции. На его стороне элитное подразделение гвинейской армии, которое лучше других обучено и вооружено.

Госпереворот в Гвинее. Президент находится под контролем мятежников, введён комендантский час-4

В ЕС и ООН потребовали освобождения президента и осудили захват власти.

# Международная политика # Альфа Конде # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления
06 сентября 2021 08:49

Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления

Украинские пограничники не пропускают в страну автомобили с номерами Приднестровья
06 сентября 2021 07:36

Украинские пограничники не пропускают в страну автомобили с номерами Приднестровья

«Не только ослабит НАТО, но и разделит Европу». Чего так опасаются в США?
05 сентября 2021 19:29

«Не только ослабит НАТО, но и разделит Европу». Чего так опасаются в США?