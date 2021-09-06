Пропавший в Каспийском море катер с пассажирами нашли в Дагестане

Новости России. МЧС обнаружило катер, который пропал в Каспийском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частное судно нашли в Дагестане, в районе острова Тюлений. Никто из пассажиров не нуждается в медицинской помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.

О пропаже корабля стало известно 5 сентября. Группа путешественников, состоящая из четырех взрослых и трех детей, перестала выходить на связь с родственниками после 3 сентября.