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В Колумбии изъяли две тонны кокаина. Стоимость наркотиков – около 40 млн долларов

06 сентября 2021 09:47
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Новости Колумбии. В Колумбии полиция изъяла две тонны кокаина стоимостью около 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии изъяли две тонны кокаина. Стоимость наркотиков – около 40 млн долларов-1

Наркотики обнаружили среди мешков минеральных удобрений, направлявшихся в Мексику. Местные власти заявили, что вещества принадлежат мексиканскому картелю.

В Колумбии изъяли две тонны кокаина. Стоимость наркотиков – около 40 млн долларов-4

Колумбия является основным производителем кокаина, а также одним из основных экспортеров героина.

# Наркотики # Фотофакт

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