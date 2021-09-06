В Колумбии изъяли две тонны кокаина. Стоимость наркотиков – около 40 млн долларов

Новости Колумбии. В Колумбии полиция изъяла две тонны кокаина стоимостью около 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В Колумбии полиция изъяла две тонны кокаина стоимостью около 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наркотики обнаружили среди мешков минеральных удобрений, направлявшихся в Мексику. Местные власти заявили, что вещества принадлежат мексиканскому картелю.
Колумбия является основным производителем кокаина, а также одним из основных экспортеров героина.