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За два года цены на газ в Европе превысили $620 за тысячу кубов

11 февраля 2025 14:59
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Биржевая цена на газ в Европе впервые с февраля 2023 превысила $620 за тысячу кубометров, сообщила лондонская биржа ICE. Мартовский фьючерс на индекс TTF начал торговаться в понедельник на отметке $618, а к 11:03 по Москве его цена достигла $620,7. Об этом пишет РИА Новости.

Цены на газ в ЕС повысились после того, как был прекращен транзит газа из России через Украину. С 1 января «Газпром» остановил поставки, которые составляли 4,5% от общего объема потребления в ЕС. Теперь «Балканский поток» остается пока единственным источником российского газа.

За два года цены на газ в Европе превысили $620 за тысячу кубов-1

Фото: pixabay

Средняя стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже в минувшем году составила 386,5 доллара, что на 16,3 % ниже, чем годом ранее. В 2021-2022 годах цены на газ были значительно выше, достигнув весной 2022 года рекордной отметки в 3 892 доллара за тысячу кубометров.

# Международная политика # Газ

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