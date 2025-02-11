За два года цены на газ в Европе превысили $620 за тысячу кубов

Биржевая цена на газ в Европе впервые с февраля 2023 превысила $620 за тысячу кубометров, сообщила лондонская биржа ICE. Мартовский фьючерс на индекс TTF начал торговаться в понедельник на отметке $618, а к 11:03 по Москве его цена достигла $620,7. Об этом пишет РИА Новости.



Цены на газ в ЕС повысились после того, как был прекращен транзит газа из России через Украину. С 1 января «Газпром» остановил поставки, которые составляли 4,5% от общего объема потребления в ЕС. Теперь «Балканский поток» остается пока единственным источником российского газа.