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На Солнце произошла очередная мощная вспышка класса М

11 февраля 2025 12:32
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На Солнце 11 февраля в 08:35 по московскому времени была обнаружена вспышка М-класса, сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ). Об этом пишет ТАСС.

В группе из пятен 3981 зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут. 

На Солнце произошла очередная мощная вспышка класса М-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце подразделяются на классы A, B, C, M и X, где А – минимальный.

Часто такие вспышки сопровождаются выбросами в атмосферу солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури на Земле.

# Природные явления

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