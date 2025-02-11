На Солнце произошла очередная мощная вспышка класса М

В группе из пятен 3981 зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут.

На Солнце 11 февраля в 08:35 по московскому времени была обнаружена вспышка М-класса, сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ). Об этом пишет ТАСС.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце подразделяются на классы A, B, C, M и X, где А – минимальный.

Часто такие вспышки сопровождаются выбросами в атмосферу солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури на Земле.