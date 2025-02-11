СВР: Киев намерен подтолкнуть НАТО к закрытию РФ выхода в Балтийское море

Киев намерен с помощью российских морских мин взорвать в Балтийском море иностранное судно, чтобы вынудить НАТО закрыть России доступ в акваторию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Об этом пишет РИА Новости.
Киев намерен с помощью российских морских мин взорвать в Балтийском море иностранное судно, чтобы вынудить НАТО закрыть России доступ в акваторию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Москву планируется привлечь к ответу за случившееся. По расчетам украинских и западных служб безопасности, это подтолкнет НАТО к действию под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства.