За день до своего 74-летия скончался легендарный актёр Николай Караченцов

Новости России. В возрасте 73 лет в Москве умер актер Николай Караченцов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Андрея, народный артист РСФСР скончался двадцать шестого октября утром в реанимации.

Актер скончался за день до своего 74-летия.

Эту информацию подтвердила и супруга артиста. Сейчас решается вопрос прощания с Николаем Караченцовым и его похорон.

Николай Караченцов – один из самых известных российских актеров. Самыми яркими его работами в кино были «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», а также театральные проекты – мюзикл «Юнона и Авось».