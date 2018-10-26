Прямой эфир

За день до своего 74-летия скончался легендарный актёр Николай Караченцов

26 октября 2018 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В возрасте 73 лет в Москве умер актер Николай Караченцов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Андрея, народный артист РСФСР скончался двадцать шестого октября утром в реанимации.

Актер скончался за день до своего 74-летия.

Эту информацию подтвердила и супруга артиста. Сейчас решается вопрос прощания с Николаем Караченцовым и его похорон.

Николай Караченцов – один из самых известных российских актеров. Самыми яркими его работами в кино были «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», а также театральные проекты – мюзикл «Юнона и Авось». 

# Некролог # Николай Караченцов

Другие новости рубрики

Все новости
Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке
25 октября 2018 13:19

Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке

В Лондоне мужчина с отвёрткой напал на полицейских
25 октября 2018 09:41

В Лондоне мужчина с отвёрткой напал на полицейских

Потоками воды сносит авто: сильнейшее наводнение в Краснодарском крае
25 октября 2018 09:33

Потоками воды сносит авто: сильнейшее наводнение в Краснодарском крае