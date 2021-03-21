За что, по мнению французской прессы, «Польша судит историков»?

Вниманием тему Холокоста французские СМИ не обходят никогда, что порой нервирует Польшу и выливается в политические конфликты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Якунина, главный редактор издания «Русский очевидец» (Франция):

Франция не может не говорить об этом, потому что те лагеря, которые Аушвиц, он же Освенцим, и другие лагеря, которые существовали на территории Польши, Франция считает, что это лагеря, которые не просто какие-то польские лагеря, а это лагеря, куда сгонялись европейские евреи. Евреев во Франции было много, и депортация была очень сильная.

В феврале в Польше судили авторов книги «Бесконечная ночь», профессоров Яна Грабовского и Барбару Энгелькинг. Формально поводом для разбирательства стал иск 81-летней племянницы польского старосты Малиновского за клевету. Он, по предположению авторов, содействовал уничтожению евреев в Польше. Иск о денежной компенсации суд не удовлетворил, но принести извинения родственникам велел. Французские СМИ отреагировали бурно.