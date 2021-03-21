Франция спустя много лет передаёт единственную картину Густава Климта в частное владение. Почему?

Новости Франции. На неделе стало известно – Франция расстается со своим единственным полотном Густава Климта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его вернут на родину художника, наследникам Норы Стясны из зажиточной австрийской семьи, которая получила шедевр в подарок от дяди-коллекционера. После аншлюса нацисты вынудили Стясны продать картину за гроши, саму же депортировали в Польшу, где она погибла в концлагере. Литовская писательница: когда все мои книги изъяли из книжных магазинов, о Холокосте вообще перестали говорить

Розелин Башло, министр культуры Франции:

«Розовые кусты под деревьями» – картина, она не может с нами разговаривать. И все же она навсегда несет в себе трагические судьбы, разбитые жизни. Решение вернуть работу из государственных коллекций иллюстрирует нашу приверженность долгу справедливости и возмещению ущерба по отношению к ограбленным семьям. «Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?