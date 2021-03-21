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Франция спустя много лет передаёт единственную картину Густава Климта в частное владение. Почему?

21 марта 2021 20:56
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Новости Франции. На неделе стало известно – Франция расстается со своим единственным полотном Густава Климта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Франция спустя много лет передаёт единственную картину Густава Климта в частное владение. Почему?-1

Его вернут на родину художника, наследникам Норы Стясны из зажиточной австрийской семьи, которая получила шедевр в подарок от дяди-коллекционера. После аншлюса нацисты вынудили Стясны продать картину за гроши, саму же депортировали в Польшу, где она погибла в концлагере.

Литовская писательница: когда все мои книги изъяли из книжных магазинов, о Холокосте вообще перестали говорить

Франция спустя много лет передаёт единственную картину Густава Климта в частное владение. Почему?-4

Розелин Башло, министр культуры Франции:
«Розовые кусты под деревьями» – картина, она не может с нами разговаривать. И все же она навсегда несет в себе трагические судьбы, разбитые жизни. Решение вернуть работу из государственных коллекций иллюстрирует нашу приверженность долгу справедливости и возмещению ущерба по отношению к ограбленным семьям.

«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?

Франция спустя много лет передаёт единственную картину Густава Климта в частное владение. Почему?-7

Такой поступок – еще одно свидетельство трепетного отношения Франции к памяти о Холокосте.

# Картины # Розелин Башло # Нора Стясны # Фотофакт

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