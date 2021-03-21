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«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?

21 марта 2021 20:34
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Героизация нацизма – тема, до боли актуальная сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Евгений Поболовец, СТВ:
В Беларуси с ней борются правом, а вот в некоторых западных странах коричневая чума в стадии хронического обострения. События прошлого до сих пор отбрасывают тень, а вот свет для этой игры теней и трактовки у каждого свои.

Всемирная история в репортаже Яны Шипко.

Пока Польша делает все, чтобы предать забвению некоторые страницы истории, в Прибалтике не стесняются пособников Холокоста официально считать национальными героями.

«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?-1

Один из таких – Йонас Норейка, больше известный в Литве как Генерал Ветра. Удар по репутации неожиданно нанесла его внучка, американская журналистка литовского происхождения Сильвия Фоти. По ее мнению, он был «кабинетным убийцей»: возглавляя Шяуляйский уезд, в годы Второй мировой подписывал приказы, отправляя тысячи евреев на смерть.

«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?-4

Мемориальную доску того самого Генерала Ветра раскололи. Разбил ее известный литовский адвокат Станиславас Томас, после чего сам вызвал полицию. Правда власти, в свою очередь, доску вновь восстановили.

«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?-7

Символично, что трагические события – повод для объединения усилий исследователей, чтобы подобное не повторялось, а уж никак не для раскола общества, провокаций и политических спекуляций.

# История # Йонас Норейка # Сильвия Фоти # Станиславас Томас # Фотофакт

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