«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?

Героизация нацизма – тема, до боли актуальная сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

В Беларуси с ней борются правом, а вот в некоторых западных странах коричневая чума в стадии хронического обострения. События прошлого до сих пор отбрасывают тень, а вот свет для этой игры теней и трактовки у каждого свои.

Всемирная история в репортаже Яны Шипко.

Пока Польша делает все, чтобы предать забвению некоторые страницы истории, в Прибалтике не стесняются пособников Холокоста официально считать национальными героями.