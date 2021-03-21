«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?
Героизация нацизма – тема, до боли актуальная сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
В Беларуси с ней борются правом, а вот в некоторых западных странах коричневая чума в стадии хронического обострения. События прошлого до сих пор отбрасывают тень, а вот свет для этой игры теней и трактовки у каждого свои.
Всемирная история в репортаже Яны Шипко.
Пока Польша делает все, чтобы предать забвению некоторые страницы истории, в Прибалтике не стесняются пособников Холокоста официально считать национальными героями.
Один из таких – Йонас Норейка, больше известный в Литве как Генерал Ветра. Удар по репутации неожиданно нанесла его внучка, американская журналистка литовского происхождения Сильвия Фоти. По ее мнению, он был «кабинетным убийцей»: возглавляя Шяуляйский уезд, в годы Второй мировой подписывал приказы, отправляя тысячи евреев на смерть.
Мемориальную доску того самого Генерала Ветра раскололи. Разбил ее известный литовский адвокат Станиславас Томас, после чего сам вызвал полицию. Правда власти, в свою очередь, доску вновь восстановили.
Символично, что трагические события – повод для объединения усилий исследователей, чтобы подобное не повторялось, а уж никак не для раскола общества, провокаций и политических спекуляций.