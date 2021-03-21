Литовская писательница: когда все мои книги изъяли из книжных магазинов, о Холокосте вообще перестали говорить

Героизация нацизма – тема, до боли актуальная сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
В Беларуси с ней борются правом, а вот в некоторых западных странах коричневая чума в стадии хронического обострения. События прошлого до сих пор отбрасывают тень, а вот свет для этой игры теней и трактовки у каждого свои.
Писательница Рута Ванагайте подверглась травле после выхода книги о Холокосте. Тема борьбы с советской властью для Литвы болезненная. Поэтому на героев, которые боролись с коммунистами, невыгодно бросать тень причастности к уничтожению евреев.
«Кабинетный убийца». Что заставило литовца разбить памятник национальному герою?
Рута Ванагайте, писатель (Литва):
После книги своей я думала, что все, я сделала свое дело, я проломила толпу, и сейчас уже пойдут молодые писатели, молодые режиссеры, пойдут кинематографисты. Сейчас уже эта тема перестанет быть табу и все об этом будут спокойно и достойно, и со скорбью говорить. И этого не случилось. Когда все мои книги изъяли из книжных магазинов, об этом, о Холокосте, вообще перестали говорить.