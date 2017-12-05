За что экологи подали в суд на Дональда Трампа?

Новости США. В США экологи подали иск на Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время поездки в Солт-Лейк-Сити глава Белого дома подписал документ о сокращении площади двух крупных природных заповедников, которые были созданы Бараком Обамой и Биллом Клинтоном. Скорее всего, в дальнейшем данные территории будут использованы под бурение и добычу полезных ископаемых.