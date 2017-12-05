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Жители Риги жалуются на острую резь в глазах: в центре города невозможно дышать

05 декабря 2017 09:55
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Новости Латвии. Сильный химический запах окутал центр Риги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Риги жалуются на острую резь в глазах: в центре города невозможно дышать-1

Жители жалуются на острую резь в глазах. При этом особых проблем при дыхании не наблюдается. Медики рекомендуют населению не покидать без крайней необходимости помещения и не открывать окна.

Жители Риги жалуются на острую резь в глазах: в центре города невозможно дышать-4

По словам пострадавших, запах напоминал что-то среднее между тем, как пахнет газ и хлорка. В газовой компании поспешили заверить, что никакой утечки в столице не зафиксировано. Возможно, в портовом районе Риги идет перевалка химического груза, и ветер несет этот запах в город.

# Отравления

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