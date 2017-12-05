Жители Риги жалуются на острую резь в глазах: в центре города невозможно дышать

Жители жалуются на острую резь в глазах. При этом особых проблем при дыхании не наблюдается. Медики рекомендуют населению не покидать без крайней необходимости помещения и не открывать окна.

По словам пострадавших, запах напоминал что-то среднее между тем, как пахнет газ и хлорка. В газовой компании поспешили заверить, что никакой утечки в столице не зафиксировано. Возможно, в портовом районе Риги идет перевалка химического груза, и ветер несет этот запах в город.