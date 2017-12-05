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Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду

05 декабря 2017 10:18
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Новости Франции. Жена президента Франции стала «крестной» для первой панды, родившейся на территории Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду-1

Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду-3

Детеныша назвали Йан Мэн, что в переводе означает «осуществление мечты». Первая леди  возьмет на себя расходы на корм и медицинское обслуживание.

Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду-6

Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду-8

Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду-10

Церемонии и официальное принятие малыша является частью «панда-дипломатии», которую активно практикует Пекин для улучшения дипломатических связей. В культуре Поднебесной эти животные занимают особое место.

# Человек и животные # Фотофакт # Брижит Макрон

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