Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду

Новости Франции. Жена президента Франции стала «крестной» для первой панды, родившейся на территории Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Жена президента Франции стала «крестной» для первой панды, родившейся на территории Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детеныша назвали Йан Мэн, что в переводе означает «осуществление мечты». Первая леди возьмет на себя расходы на корм и медицинское обслуживание.
Церемонии и официальное принятие малыша является частью «панда-дипломатии», которую активно практикует Пекин для улучшения дипломатических связей. В культуре Поднебесной эти животные занимают особое место.