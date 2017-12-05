Видеофакт: супруга Макрона покрестила новорожденную панду

Новости Франции. Жена президента Франции стала «крестной» для первой панды, родившейся на территории Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детеныша назвали Йан Мэн, что в переводе означает «осуществление мечты». Первая леди возьмет на себя расходы на корм и медицинское обслуживание.