Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан-Хуан»: версия подрыва субмарины на мине отвергается

Новости Аргентины. ВМС Аргентины устроили в зоне поисков пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» пробный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты сравнили данный звук со звуком, зарегистрированным в момент исчезновения субмарины. Оказалось, что его мощность превышала силу взрыва в 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ранее аргентинские военные выдвигали предположение, что к детонации на борту подлодки могло привести скопление водорода. Версия подрыва субмарины на мине полностью отвергается.