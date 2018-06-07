Четвёртые сутки спасатели разбирают завалы: жертвами извержения вулкана Фуэго стали более 100 человек

Новости Гватемалы. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло почти до 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее 200 всё ещё числятся пропавшими без вести.

Четвёртые сутки спасатели разбирают завалы в надежде отыскать уцелевших. Действовать нужно быстро, поскольку кроме лавы местным жителям теперь угрожают сходы мощных селей. Их могут вызвать ливни, которые продолжаются в стране уже несколько дней. Последствия удара стихии коснулись почти 2 миллионов человек.