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Четвёртые сутки спасатели разбирают завалы: жертвами извержения вулкана Фуэго стали более 100 человек

07 июня 2018 09:01
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Новости Гватемалы. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло почти до 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не менее 200 всё ещё числятся пропавшими без вести.

Четвёртые сутки спасатели разбирают завалы: жертвами извержения вулкана Фуэго стали более 100 человек-1

Четвёртые сутки спасатели разбирают завалы в надежде отыскать уцелевших. Действовать нужно быстро, поскольку кроме лавы местным жителям теперь угрожают сходы мощных селей. Их могут вызвать ливни, которые продолжаются в стране уже несколько дней. Последствия удара стихии коснулись почти 2 миллионов человек.

# Извержение вулкана

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