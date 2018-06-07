При взрыве в Ираке пострадали 90 человек: выдвигается несколько версий ЧП

Новости Ирака. Ночью на востоке столицы страны прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 20 погибших. Еще 90 пострадали. Они доставлены в больницы.

ЧП произошло у мечети, в которой располагался склад боеприпасов. Взрыв прогремел, когда снаряды переносили из храма в машину.