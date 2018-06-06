Марадону прооперируют в ближайшее время. Что с футболистом?

Легенде мирового футбола в клинике города Кали предстоит операция на колене. 57-летний Марадона последних четыре месяца жаловался на резкие боли. На ноги лучшего футболиста 20 века планирует поставить опытный хирург, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца. В больнице Диего должен провести около 8 дней. После чего планирует отправится на Чемпионат мира по футболу в России, где он будет работать аналитиком.