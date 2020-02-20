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Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи

20 февраля 2020 13:51
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Новости мира. Южному Судану грозит голод. Причина – нашествие саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи-1

Насекомые прилетели из Уганды и атаковали наиболее плодородную часть страны. Специалисты бьют тревогу.

Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи-4

Дело в том, что на нынешний месяц приходится пик размножения саранчи, а это значит, что в благоприятных условиях их численность может увеличиться в 400 раз.

Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи-7

Ранее, прожорливые вредители атаковали Кению, Сомали и Эфиопию. В результате, согласно предварительным подсчётам, примерно 25 миллионов человек оказались под угрозой нехватки продовольствия. 

# Еда # Фотофакт

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