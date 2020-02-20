Почти 200 автомобилей столкнулись в пригороде Монреаля

Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: в результате столкновения около 200 автомобилей погибли 2 человека, ещё 69 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: в результате столкновения около 200 автомобилей погибли 2 человека, ещё 69 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла на трассе в пригороде Монреаля. Причиной ДТП стала плохая видимость из-за снегопада и сильного ветра. Некоторые пострадавшие находились в заблокированных автомобилях несколько часов. Двух из них спасти не удалось, остальных – доставили в больницу.
Полсотни машин из-за серьёзных повреждений восстановлению не подлежат. Движение по шоссе перекрыто. На месте работают экстренные службы.