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Почти 200 автомобилей столкнулись в пригороде Монреаля

20 февраля 2020 12:28
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Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: в результате столкновения около 200 автомобилей погибли 2 человека, ещё 69 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почти 200 автомобилей столкнулись в пригороде Монреаля -1

Авария произошла на трассе в пригороде Монреаля. Причиной ДТП стала плохая видимость из-за снегопада и сильного ветра. Некоторые пострадавшие находились в заблокированных автомобилях несколько часов. Двух из них спасти не удалось, остальных – доставили в больницу.

Почти 200 автомобилей столкнулись в пригороде Монреаля -4

Полсотни машин из-за серьёзных повреждений восстановлению не подлежат. Движение по шоссе перекрыто. На месте работают экстренные службы. 

Почти 200 автомобилей столкнулись в пригороде Монреаля -7

# ДТП # Фотофакт

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