Почти 200 автомобилей столкнулись в пригороде Монреаля

Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: в результате столкновения около 200 автомобилей погибли 2 человека, ещё 69 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на трассе в пригороде Монреаля. Причиной ДТП стала плохая видимость из-за снегопада и сильного ветра. Некоторые пострадавшие находились в заблокированных автомобилях несколько часов. Двух из них спасти не удалось, остальных – доставили в больницу.