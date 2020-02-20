В Мехико таксисты устроили забастовку против агрегаторов

Новости Мексики. Протест таксистов в Мехико завершился столкновениями с полицией: пострадали, как минимум, шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Протест таксистов в Мехико завершился столкновениями с полицией: пострадали, как минимум, шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники такси уже не в первый раз выходят на улицы городов, выступая против мобильных приложений по заказу транспортных услуг. По их мнению, они составляют для водителей нечестную конкуренцию.
Протестующие собрались вокруг монумента «Ангел независимости», после акцию прервали правоохранители. Некоторым пострадавшим понадобилась помощь медиков.