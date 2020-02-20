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В Мехико таксисты устроили забастовку против агрегаторов

20 февраля 2020 12:35
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Новости Мексики. Протест таксистов в Мехико завершился столкновениями с полицией: пострадали, как минимум, шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мехико таксисты устроили забастовку против агрегаторов-1

Работники такси уже не в первый раз выходят на улицы городов, выступая против мобильных приложений по заказу транспортных услуг. По их мнению, они составляют для водителей нечестную конкуренцию.

В Мехико таксисты устроили забастовку против агрегаторов-4

Протестующие собрались вокруг монумента «Ангел независимости», после акцию прервали правоохранители. Некоторым пострадавшим понадобилась помощь медиков. 

# Акции протеста # Фотофакт

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