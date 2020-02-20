В Мехико таксисты устроили забастовку против агрегаторов

Новости Мексики. Протест таксистов в Мехико завершился столкновениями с полицией: пострадали, как минимум, шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники такси уже не в первый раз выходят на улицы городов, выступая против мобильных приложений по заказу транспортных услуг. По их мнению, они составляют для водителей нечестную конкуренцию.