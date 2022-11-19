В Перу пассажирский самолёт при взлете столкнулся с пожарной машиной. Есть погибшие

Новости Перу. В аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме пассажирский самолет при взлете столкнулся с пожарной машиной и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Пассажиры лайнера успели покинуть его через аварийные выходы. 20 из них получили различные травмы. Пока неясно, почему пожарная машина выехала на полосу во время взлета самолета. Из-за происшествия аэропорт приостановил работу.