Южная Корея и США объявили о проведении крупных учений. Как было заявлено, на них будут отрабатываться совместные ответные действия союзников на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в корейском Минобороны, эти маневры станут самыми масштабными, в них задействуют несколько десятков тысяч военных двух стран, а также некоторых других государств, и они будут проходить на земле, на море и даже в космосе. На это заявление уже отреагировали в КНДР. Пхеньян назвал предстоящие учения репетицией ядерной войны.