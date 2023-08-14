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Южная Корея и США объявили о проведении крупных учений

14 августа 2023 10:07
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Южная Корея и США объявили о проведении крупных учений. Как было заявлено, на них будут отрабатываться совместные ответные действия союзников на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея и США объявили о проведении крупных учений-1

Как заявили в корейском Минобороны, эти маневры станут самыми масштабными, в них задействуют несколько десятков тысяч военных двух стран, а также некоторых других государств, и они будут проходить на земле, на море и даже в космосе. На это заявление уже отреагировали в КНДР. Пхеньян назвал предстоящие учения репетицией ядерной войны.

# Военные учения # Фотофакт

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