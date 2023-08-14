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В Польше на референдум будет вынесен вопрос о сносе стены на границе с Беларусью

14 августа 2023 08:40
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Руководство Республики Польши обнародовало еще один пункт для референдума, который предполагается провести 15 октября текущего года параллельно с выборами в парламент, пишет ТАСС. Он будет посвящен ликвидации заградительного барьера на границе с Беларусью.

Ранее вопросы касались распродажи государственных предприятий, увеличения пенсионного возраста и приема нелегальных мигрантов.

Заградительная стена на границе с Беларусью была сооружена в 2022 году для недопущения проникновения нелегальных мигрантов. В Минске заявили, что стена несет угрозу для Беловежской пущи, природного комплекса.

# Международная политика

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