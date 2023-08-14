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Milliyet: Путин может приехать к Эрдогану в Турцию в ближайшие дни

14 августа 2023 09:32
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Анкара усилила дипломатическую работу и рассчитывает, что в ближайшие дни президент России Владимир Путин может посетить Турцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Однако турецкий телеканал A Haber сообщает, что переговоры состоятся в конце августа – начале сентября. Лидеры Турции и РФ могут вновь провести переговоры в формате «один на один». Дата и место запланированных переговоров пока не определены. В повестке дня предстоящих переговоров двух руководителей вопросы двусторонних отношений, Украина и зерновая сделка.

Для Путина это будет первый визит в страну-член НАТО с начала российско-украинской войны. В рамках подготовки к этому мероприятию дипломатия Анкары, нацеленная на решение задач, связанных с черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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