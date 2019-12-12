Прямой эфир

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

12 декабря 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище-1

Церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя. Проститься с Лужковым пришли тысячи москвичей, известные политики, общественные деятели и представители культуры. Делегацию нашей страны представит посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище-4

Экс-мэр российской столицы скончался 10 декабря в Мюнхенской больнице во время плановой операции на сердце.

# Некролог # Юрий Лужков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии случайно нашли картину Климта. Полотно стоит около 60 млн евро
12 декабря 2019 12:17

В Италии случайно нашли картину Климта. Полотно стоит около 60 млн евро

Премьер-министр Франции представил новый проект пенсионной реформы
12 декабря 2019 12:16

Премьер-министр Франции представил новый проект пенсионной реформы

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16
12 декабря 2019 12:14

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16