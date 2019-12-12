Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Новости России. На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя. Проститься с Лужковым пришли тысячи москвичей, известные политики, общественные деятели и представители культуры. Делегацию нашей страны представит посол Беларуси в России Владимир Семашко.