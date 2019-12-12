Премьер-министр Франции представил новый проект пенсионной реформы

Новости Франции. В связи с длительной забастовкой и массовыми протестами французские власти решили пойти на уступки противникам пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В связи с длительной забастовкой и массовыми протестами французские власти решили пойти на уступки противникам пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр представил новый проект документа. В тексте указано, что возраст выхода на заслуженный отдых поднимать не станут. Уйти на пенсию французы, как и раньше, смогут в 62 года. Однако лицам, прекращающим трудовую деятельность до достижения 64 лет, пенсии будут урезаться. При этом изменения будут распространяться на тех, кто родился в 1975 году и позже, для остальных же расчет останется прежним.
Профсоюзы остались недовольны такими изменениями и пообещали ужесточить забастовки.