Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16

Новости Украины. Девять тел пока не идентифицированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП продолжаются поиски погибших, а также работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В больницах все еще находятся около 10 пострадавших. Еще 20 человек, которые получили медицинскую помощь, были выписаны.