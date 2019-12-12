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Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16

12 декабря 2019 12:14
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Новости Украины. Девять тел пока не идентифицированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16-1

На месте ЧП продолжаются поиски погибших, а также работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В больницах все еще находятся около 10 пострадавших. Еще 20 человек, которые получили медицинскую помощь, были выписаны.

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16-4

Пожар в учебном заведении вспыхнул 4 декабря. В момент происшествия в здании находились 400 человек. Кабмин Украины создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара.

# Пожар # Фотофакт

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