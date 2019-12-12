В Италии случайно нашли картину Климта. Полотно стоит около 60 млн евро

Новости Италии. В Италии случайно обнаружили украденную 22 года назад картину австрийского художника Густава Климта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полотно «Портрет женщины» оценивается примерно в 60 миллионов евро и входит в список самых разыскиваемых произведений мирового искусства.