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Юго-восток Китая готовится к приходу тайфуна «Хайкуй»

05 сентября 2023 08:25
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Юго-восток Китая готовится принять уже второй за несколько дней тайфун. Ранее шторм обрушился на остров Тайвань и продолжил движение вглубь материка в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юго-восток Китая готовится к приходу тайфуна «Хайкуй»-1

На Тайване и в прибрежных провинциях Китая обещают сильные дожди. Впервые за последние четыре года тайфун вызвал оползни на острове. Эвакуированы тысячи местных жителей. Без электричества осталось около 17 тысяч домов. Остановлено скоростное железнодорожное сообщение, в местных аэропортах отменили сотни рейсов. Приостановлена работа некоторых школ. По прогнозам синоптиков, тайфун обрушится на материковую часть КНР уже 5 сентября.

# тайфун # Новости Китая # Фотофакт

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