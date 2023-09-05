Юго-восток Китая готовится к приходу тайфуна «Хайкуй»

Юго-восток Китая готовится принять уже второй за несколько дней тайфун. Ранее шторм обрушился на остров Тайвань и продолжил движение вглубь материка в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Тайване и в прибрежных провинциях Китая обещают сильные дожди. Впервые за последние четыре года тайфун вызвал оползни на острове. Эвакуированы тысячи местных жителей. Без электричества осталось около 17 тысяч домов. Остановлено скоростное железнодорожное сообщение, в местных аэропортах отменили сотни рейсов. Приостановлена работа некоторых школ. По прогнозам синоптиков, тайфун обрушится на материковую часть КНР уже 5 сентября.