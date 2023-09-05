Bloomberg: ЕС намерен использовать отсутствие лидеров РФ и КНР для влияния в Африке

ЕС намерен использовать факт отсутствия на предстоящем саммите G20 в Индии российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Евросоюз хочет установить связи с «Глобальным югом» в ходе переговоров с африканскими лидерами, пишет РИА Новости.

ЕС заинтересован в том, чтобы продемонстрировать серьезность своей позиции в пересмотре партнерских отношений с Африкой. Среди предполагаемых участников встреч – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц, а также представители ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских островов. На обсуждение будут выноситься темы, касающиеся заключения зерновой сделки, перестройки глобальной финансовой архитектуры, совершенствования механизмов привлечения частных инвестиций и улучшения инфраструктурных проектов в Африке, а также положения дел в Сахельском регионе.

Ближайший саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии. От России на форуме будет участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, от Китая – премьер Госсовета КНР Ли Цян.