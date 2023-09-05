Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Европу выслать украинцев призывного возраста в связи с чудовищными утратами на передовой, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times, передает РИА Новости.

Варшава уже вступила в спор с Киевом, который стремится к возврату этих мужчин в Украину. Аналогичная тенденция складывается и с Молдовой. Контрнаступление ВСУ близится к концу, успеха оно не принесло. В этой связи министр обороны Алексей Резников отстранен от занимаемой должности. В западной прессе по-прежнему пишут о том, что украинская контратака набирает обороты, а ВСУ смогли даже преодолеть первую линию обороны России. Брайен подчеркивает, что пропаганда: Украина понесла чудовищные потери.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Республика Польша стала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Также хакеры из группы RaHDit узнали, что спецслужбы стран Балтии занимаются поиском сведений об украинцах в возрастном интервале от 18 до 60 лет, попавших на территорию этих стран, чтобы отправить этих граждан обратно в Украину.

Вооруженные силы Украины уже три месяца проводят контрнаступление, вводя в бой обученные НАТО бригады, оснащенные иностранной техникой, но добиться каких-либо результатов не удается.