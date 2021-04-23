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ЧП в Индии. Во время пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 13 человек

23 апреля 2021 12:23
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Новости Индии. ЧП в индийской Махараштре. В результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в Индии. Во время пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 13 человек-1

По предварительным данным, загорелся кондиционер. После чего пламя распространилось по зданию. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. Пациентов доставили в другие клиники.

ЧП в Индии. Во время пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 13 человек-4

Отметим, что смертельные инциденты в больницах Индии в последнее время происходят довольно часто. На днях из-за утечки кислорода погибли 22 человека, подключенные к аппаратам ИВЛ. Эпидобстановка в стране крайне сложная.

ЧП в Индии. Во время пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 13 человек-7

Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу заболевших. Не хватает мест не только в больницах, но и крематориях. Умерших массово сжигают на улицах.

# Пожар # Фотофакт

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