Японские иены поменяют свой дизайн

Новости Японии.В Японии впервые за последние 20 лет обновят дизайн купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой облик в 2024 году изменят банкноты номиналом в десять, пять и одну тысячу иен. На них появятся изображения известных японцев, которые внесли большой вклад в развитие страны.

Примечательно, что дизайн двухтысячной банкноты не претерпит изменений. Дело в том, что эта купюра встречается довольно редко. В этой связи ее внешний вид решено оставить прежним.