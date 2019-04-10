Прямой эфир

Японские иены поменяют свой дизайн

10 апреля 2019 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии.В Японии впервые за последние 20 лет обновят дизайн купюр,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японские иены поменяют свой дизайн-1

Свой облик в 2024 году изменят банкноты номиналом в десять, пять и одну тысячу иен. На них появятся изображения известных японцев, которые внесли большой вклад в развитие страны.

Примечательно, что дизайн двухтысячной банкноты не претерпит изменений. Дело в том, что эта купюра встречается довольно редко. В этой связи ее внешний вид решено оставить прежним.

# Деньги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Зеландии ужесточили закон об оружии
10 апреля 2019 15:09

В Новой Зеландии ужесточили закон об оружии

Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы
10 апреля 2019 15:06

Мощное наводнение захлестнуло Бразилию: есть жертвы

В Индии обвалился тоннель, погибли 10 человек
10 апреля 2019 14:26

В Индии обвалился тоннель, погибли 10 человек