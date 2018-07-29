Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей

Тысячи домов остались без электричества. Из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей. Известно, что почти 20 человек обратились за помощью к медикам с различными травмами. Сильный ветер ломает деревья и вдребезги разбивает стекла.

Из-за непогоды отменены около 160 внутренних авиарейсов, нарушено паромное и железнодорожное сообщение. Тайфун «Джон Дари» уже второй за последние две недели в Японии. Ранее на западе страны в результате оползней и наводнений погибли 219 человек, еще 11 до сих пор считаются пропавшими без вести. Местные власти предупреждают жителей об опасности схода новых оползней.