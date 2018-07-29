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Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей

29 июля 2018 12:13
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Новости Японии. Япония вновь под ударом тайфуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей-1

Тысячи домов остались без электричества. Из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей. Известно, что почти 20 человек обратились за помощью к медикам с различными травмами. Сильный ветер ломает деревья и вдребезги разбивает стекла.

Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей-4

Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей-6

Из-за непогоды отменены около 160 внутренних авиарейсов, нарушено паромное и железнодорожное сообщение. Тайфун «Джон Дари» уже второй за последние две недели в Японии. Ранее на западе страны в результате оползней и наводнений погибли 219 человек, еще 11 до сих пор считаются пропавшими без вести. Местные власти предупреждают жителей об опасности схода новых оползней.

Япония снова под ударом тайфуна: из районов бедствия экстренно эвакуируют жителей-9

# тайфун # Фотофакт

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