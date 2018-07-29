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В Индонезии в результате землетрясения погибли 10 человек

29 июля 2018 12:04
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Новости Индонезии. Десять человек погибли при землетрясении в Индонезии‍, как минимум 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии в результате землетрясения погибли 10 человек -1

Магнитуда составила 6,4. Дрожь земли ощутили жители острова Ломбок. Там проживает более 3 миллионов человек. Рядом находится популярный у туристов остров Бали. Очаг подземной бури залегал близко к поверхности – на глубине 7,5 километров. За главным ударом последовало как минимум 11 повторных толчков.

В Индонезии в результате землетрясения погибли 10 человек -4

В Индонезии в результате землетрясения погибли 10 человек -6

В Индонезии в результате землетрясения погибли 10 человек -8

# Землетрясение # Фотофакт

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