В Индонезии в результате землетрясения погибли 10 человек

Новости Индонезии. Десять человек погибли при землетрясении в Индонезии‍, как минимум 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магнитуда составила 6,4. Дрожь земли ощутили жители острова Ломбок. Там проживает более 3 миллионов человек. Рядом находится популярный у туристов остров Бали. Очаг подземной бури залегал близко к поверхности – на глубине 7,5 километров. За главным ударом последовало как минимум 11 повторных толчков.