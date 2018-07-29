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Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси

29 июля 2018 11:50
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Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси-1

К ликвидации природного пожара под Талси вертолет МИ-8 приступил три дня назад. Экипаж из шести человек прибыл по поручению Президента. Площадь распространения огня превышает тысячу гектаров. По мнению министра внутренних дел причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Пожар в Талсинском крае признан одним из самых масштабных за последние десять лет. 

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси-4

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси-6

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси-8

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси-10

# Пожары # Фотофакт

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