Авиаторы МЧС Беларуси продолжают работу по ликвидации природного пожара под Талси

К ликвидации природного пожара под Талси вертолет МИ-8 приступил три дня назад. Экипаж из шести человек прибыл по поручению Президента. Площадь распространения огня превышает тысячу гектаров. По мнению министра внутренних дел причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Пожар в Талсинском крае признан одним из самых масштабных за последние десять лет.