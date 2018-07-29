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Стрельба в Новом Орлеане: неизвестные открыли огонь у офисного здания

29 июля 2018 11:34
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Новости США. Стрельба в Новом Орлеане США. Три человека погибли, семь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Новом Орлеане: неизвестные открыли огонь у офисного здания-1

Инцидент произошел накануне вечером. По информации на эту минуту, неизвестные открыли огонь у офисного здания на проспекте Клейборн: один из них стрелял из ружья, у второго был пистолет. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Полиция устанавливает их личности и мотивы. Пострадавшие госпитализированы.

Стрельба в Новом Орлеане: неизвестные открыли огонь у офисного здания-4

Стрельба в Новом Орлеане: неизвестные открыли огонь у офисного здания-6

Стрельба в Новом Орлеане: неизвестные открыли огонь у офисного здания-8

# Стрельба в США # Фотофакт

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