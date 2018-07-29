Стрельба в Новом Орлеане: неизвестные открыли огонь у офисного здания

Новости США. Стрельба в Новом Орлеане США. Три человека погибли, семь получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации на эту минуту, неизвестные открыли огонь у офисного здания на проспекте Клейборн: один из них стрелял из ружья, у второго был пистолет. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Полиция устанавливает их личности и мотивы. Пострадавшие госпитализированы.