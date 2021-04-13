Япония сбросит в океан воду с «Фукусимы-1». Процесс подготовки займёт два года

Сильнейшая после Чернобыля авария на АЭС в Фукусиме произошла 10 лет назад в результате землетрясения и цунами. Японцы собираются сбросить в океан более миллиона тонн воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Она хранится в специальных резервуарах, место в которых совсем скоро закончится. Власти гарантируют безопасность предстоящей операции. Воду тщательно очистят от опасных элементов. И, если уровень содержания вредных веществ будет ниже мировых стандартов, сбросят в океан.