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Япония сбросит в океан воду с «Фукусимы-1». Процесс подготовки займёт два года

13 апреля 2021 11:29
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Новости Японии. Япония сбросит в океан очищенную воду с атомной электростанции «Фукусима-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение одобрило правительство страны. Процесс подготовки займет примерно два года.

Япония сбросит в океан воду с «Фукусимы-1». Процесс подготовки займёт два года-1

Сильнейшая после Чернобыля авария на АЭС в Фукусиме произошла 10 лет назад в результате землетрясения и цунами. Японцы собираются сбросить в океан более миллиона тонн воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Она хранится в специальных резервуарах, место в которых совсем скоро закончится. Власти гарантируют безопасность предстоящей операции. Воду тщательно очистят от опасных элементов. И, если уровень содержания вредных веществ будет ниже мировых стандартов, сбросят в океан.

Япония сбросит в океан воду с «Фукусимы-1». Процесс подготовки займёт два года-4

Такая инициатива вызвала недовольство в соседних странах. Южная Корея называет неприемлемым одностороннее решение Японии. А Китай призвал страну пересмотреть вопрос утилизации.

# Экология # Фотофакт

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