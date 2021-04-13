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Владельца судна, которое перекрыло Суэцкий канал, обязали выплатить 900 млн долларов

13 апреля 2021 11:25
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Новости Египта. Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз конфискуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принял суд по экономическим делам города Исмаилия.

Владельца судна, которое перекрыло Суэцкий канал, обязали выплатить 900 млн долларов-1

Такая мера будет действовать до тех пор, пока владелец застрявшего судна не выплатит компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В сумму входят затраты на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также потери из-за блокировки канала. На полученные средства администрация планирует купить новое оборудование, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Как застрявший в Суэцком канале контейнеровоз влияет на глобальный рынок? Мнение эксперта

Владельца судна, которое перекрыло Суэцкий канал, обязали выплатить 900 млн долларов-4

Один из самых загруженных торговых путей в мире был заблокирован почти неделю. В огромной пробке застряли более 400 морских судов. Владелец настроен разрешить вопрос мирным путем. Результаты расследования инцидента станут известны 15 апреля.

# Авария # Фотофакт

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