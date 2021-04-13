Владельца судна, которое перекрыло Суэцкий канал, обязали выплатить 900 млн долларов

Новости Египта. Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз конфискуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принял суд по экономическим делам города Исмаилия.
Новости Египта. Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз конфискуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принял суд по экономическим делам города Исмаилия.
Такая мера будет действовать до тех пор, пока владелец застрявшего судна не выплатит компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В сумму входят затраты на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также потери из-за блокировки канала. На полученные средства администрация планирует купить новое оборудование, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Как застрявший в Суэцком канале контейнеровоз влияет на глобальный рынок? Мнение эксперта
Один из самых загруженных торговых путей в мире был заблокирован почти неделю. В огромной пробке застряли более 400 морских судов. Владелец настроен разрешить вопрос мирным путем. Результаты расследования инцидента станут известны 15 апреля.