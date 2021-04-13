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В Таиланде сгорел пассажирский автобус. Пять человек погибли, 20 получили травмы

13 апреля 2021 09:04
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Новости Таиланда. Пять человек погибли, еще 20 пострадали в результате возгорания двухэтажного автобуса в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде сгорел пассажирский автобус. Пять человек погибли, 20 получили травмы-1

ЧП произошло на северо-востоке страны. Транспортное средство с более чем 30 пассажирами следовало в Бангкок. Пока по неизвестным причинам у автобуса лопнуло заднее колесо. Вспыхнул пожар.

В Таиланде сгорел пассажирский автобус. Пять человек погибли, 20 получили травмы-4

Пламя быстро распространилось и охватило весь салон. Среди погибших двое детей. На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. Автобус практически полностью уничтожен.

# Авария # Фотофакт

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