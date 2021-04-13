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В Турции ежедневно растёт количество заражённых коронавирусом. Более 85% случаев вызвано британским штаммом

13 апреля 2021 09:22
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Число зараженных COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели увеличиваются, несмотря на массовую вакцинацию. Уже привиты более 780 миллионов жителей планеты. В ВОЗ призывают помимо вакцинации продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией. В том числе носить маски и мыть руки.  

В Турции ежедневно растёт количество заражённых коронавирусом. Более 85% случаев вызвано британским штаммом-1

Непростая эпидобстановка наблюдается в Турции. Министр здравоохранения заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии. Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу зараженных. При этом 85 % случаев вызваны британским штаммом COVID-19.  

В Турции ежедневно растёт количество заражённых коронавирусом. Более 85% случаев вызвано британским штаммом-4

На фоне распространения инфекции в стране закрыли бары и рестораны. В течение месяца они могут работать лишь навынос.

# Коронавирус # Фахреттин Коджа # Фотофакт

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