В Турции ежедневно растёт количество заражённых коронавирусом. Более 85% случаев вызвано британским штаммом

Число зараженных COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатели увеличиваются, несмотря на массовую вакцинацию. Уже привиты более 780 миллионов жителей планеты. В ВОЗ призывают помимо вакцинации продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией. В том числе носить маски и мыть руки.

Непростая эпидобстановка наблюдается в Турции. Министр здравоохранения заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии. Практически ежедневно там фиксируют антирекорды по числу зараженных. При этом 85 % случаев вызваны британским штаммом COVID-19.