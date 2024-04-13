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Япония раскритиковала Россию в Совбезе ООН, припомнив бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

13 апреля 2024 11:47
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На заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда Японии Мицуко Сино сказала, что Япония не смирится с угрозой ядерного удара со стороны РФ.Об этом пишет РИА Новости.

Она вспомнила о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, не упоминая о том, какую именно роль в этих событий сыграли США. Сино подчеркнула, что такие катаклизмы не должны больше повторяться.

В то же время, она не стала перечислять виновных в этих событиях. При этом российский лидер Владимир Путин отверг западные обвинения в ядерной угрозе, заявив, что РФ не видит никакой нужды в применении ядерного оружия.

# Международная политика

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