Япония раскритиковала Россию в Совбезе ООН, припомнив бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

На заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда Японии Мицуко Сино сказала, что Япония не смирится с угрозой ядерного удара со стороны РФ.Об этом пишет РИА Новости.

Она вспомнила о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, не упоминая о том, какую именно роль в этих событий сыграли США. Сино подчеркнула, что такие катаклизмы не должны больше повторяться.

В то же время, она не стала перечислять виновных в этих событиях. При этом российский лидер Владимир Путин отверг западные обвинения в ядерной угрозе, заявив, что РФ не видит никакой нужды в применении ядерного оружия.