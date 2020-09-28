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Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?

28 сентября 2020 09:38
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Новости Великобритании. Один из старейших в мире аукционных домов по случаю 50-летия распада The Beatles выставил на торги памятные вещи легендарной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?-1

Среди них – брошюры и фотографии с первых концертов в Ливерпуле, а также редкие постеры к фильмам. Кроме того, на торгах представлены знаменитые очки Джона Леннона, а также табель о его успеваемости в школе.  

Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?-4

Судя по документу, всемирно известный рок-музыкант был хулиганом. Лишь за 8 недель учебы за различные проступки его оставляли после занятий 22 раза.  

Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?-7

Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?-9

Очки намерены продать за 40 тысяч фунтов стерлингов, а табель – за 5. К слову, стоимость ориентировочная и может оказаться гораздо выше. Онлайн-торги продлятся до 2 октября.

# Аукционы # Джон Леннон # Фотофакт

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