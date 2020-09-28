Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?

Новости Великобритании. Один из старейших в мире аукционных домов по случаю 50-летия распада The Beatles выставил на торги памятные вещи легендарной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Один из старейших в мире аукционных домов по случаю 50-летия распада The Beatles выставил на торги памятные вещи легендарной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – брошюры и фотографии с первых концертов в Ливерпуле, а также редкие постеры к фильмам. Кроме того, на торгах представлены знаменитые очки Джона Леннона, а также табель о его успеваемости в школе.
Судя по документу, всемирно известный рок-музыкант был хулиганом. Лишь за 8 недель учебы за различные проступки его оставляли после занятий 22 раза.
Очки намерены продать за 40 тысяч фунтов стерлингов, а табель – за 5. К слову, стоимость ориентировочная и может оказаться гораздо выше. Онлайн-торги продлятся до 2 октября.