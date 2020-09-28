Памятные вещи The Beatles выставили на аукцион. За сколько хотят продать очки Джона Леннона?

Новости Великобритании. Один из старейших в мире аукционных домов по случаю 50-летия распада The Beatles выставил на торги памятные вещи легендарной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – брошюры и фотографии с первых концертов в Ливерпуле, а также редкие постеры к фильмам. Кроме того, на торгах представлены знаменитые очки Джона Леннона, а также табель о его успеваемости в школе.

Судя по документу, всемирно известный рок-музыкант был хулиганом. Лишь за 8 недель учебы за различные проступки его оставляли после занятий 22 раза.