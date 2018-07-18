Япония и ЕС подписали крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле. Что будут экспортировать страны?

Новости Японии. Евросоюз и Япония подписали крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его объем оценивается в треть мирового валового продукта.

Крупнейшей группой товаров, экспортируемых из Европы в Японию, являются молочные продукты, а флагман японского экспорта поставляет автомобили.

Этот шаг резко контрастирует с действиями президента США Дональда Трампа, недавно ужесточившего тарифы для товаров из стран ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что подписанное соглашение с Японией подчеркивает принцип взаимной выгоды, который лежит в основе самой идеи свободной торговли.