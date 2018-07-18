«Привлечён вертолет МЧС России». В Кабардино-Балкарии ищут белорусского альпиниста, сорвавшегося в ущелье

Новости Беларуси. Тревожное сообщение поступило из Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Эльбрусе ищут альпиниста, который сорвался при восхождении на гору, на высоте свыше 4 тысяч метров. По предварительной информации, речь идет о нашем соотечественнике.

О ЧП стало известно вечером 17 июля. Установлено, что 54-летний мужчина следовал в составе зарегистрированной группы альпинистов из пятерых человек.

Айгуль Гулиева, ведущий специалист пресс-службы ГУ МЧС России по КБР:

В 20 часов 30 минут поступила информация о том, что при восхождении по туристическому маршруту в Терском районе в ущельи Безенги, вершина Укю (высота 4334 метра) один из пяти альпинистов сорвался со склона.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда в составе восьми человек и двух единиц техники.

Для оказания помощи в поисках пострадавшего привлечен вертолет МЧС России.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда продолжают поиски с вертолета. Часть спасателей вышли на поиск в горы.