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«Привлечён вертолет МЧС России». В Кабардино-Балкарии ищут белорусского альпиниста, сорвавшегося в ущелье

18 июля 2018 12:08
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Новости Беларуси. Тревожное сообщение поступило из Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Эльбрусе ищут альпиниста, который сорвался при восхождении на гору, на высоте свыше 4 тысяч метров. По предварительной информации, речь идет о нашем соотечественнике.

«Привлечён вертолет МЧС России». В Кабардино-Балкарии ищут белорусского альпиниста, сорвавшегося в ущелье-1

О ЧП стало известно вечером 17 июля. Установлено, что 54-летний мужчина следовал в составе зарегистрированной группы альпинистов из пятерых человек.

«Привлечён вертолет МЧС России». В Кабардино-Балкарии ищут белорусского альпиниста, сорвавшегося в ущелье-4

Айгуль Гулиева, ведущий специалист пресс-службы ГУ МЧС России по КБР:
В 20 часов 30 минут поступила информация о том, что при восхождении по туристическому маршруту в Терском районе в ущельи Безенги, вершина Укю (высота 4334 метра) один из пяти альпинистов сорвался со склона.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда в составе восьми человек и двух единиц техники.

Для оказания помощи в поисках пострадавшего привлечен вертолет МЧС России.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда продолжают поиски с вертолета. Часть спасателей вышли на поиск в горы.

# Несчастный случай # Фотофакт

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