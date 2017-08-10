В Турции более 60 туристов попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление»

Новости Турции. В турецком городе Миляс более 60 туристов попали из отеля в больницу с диагнозом «пищевое отравление». По официальным данным, среди пострадавших нет иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В турецком городе Миляс более 60 туристов попали из отеля в больницу с диагнозом «пищевое отравление». По официальным данным, среди пострадавших нет иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент состояние всех госпитализированных стабилизировалось и не вызывает опасений. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Власти начали расследование.