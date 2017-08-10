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В Турции более 60 туристов попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление»

10 августа 2017 06:48
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Новости Турции. В турецком городе Миляс более 60 туристов попали из отеля в больницу с диагнозом «пищевое отравление». По официальным данным, среди пострадавших нет иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции более 60 туристов попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление»-1

На данный момент состояние всех госпитализированных стабилизировалось и не вызывает опасений. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Власти начали расследование.

# Массовое отравление

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