В Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим и скрылись: погиб 1 человек

Новости США. Неизвестные открыли огонь по прохожим в американском Чикаго. Инцидент произошел в двух кварталах от штаб-квартиры полицейского управления. В результате нападения погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Неизвестные открыли огонь по прохожим в американском Чикаго. Инцидент произошел в двух кварталах от штаб-квартиры полицейского управления. В результате нападения погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту происшествия медики доставили в больницу шестерых пострадавших. Задержать злоумышленников не удалось – они скрылись с места преступления. Правоохранители ведут поиски подозреваемых.