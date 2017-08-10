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В Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим и скрылись: погиб 1 человек

10 августа 2017 06:45
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Новости США. Неизвестные открыли огонь по прохожим в американском Чикаго. Инцидент произошел в двух кварталах от штаб-квартиры полицейского управления. В результате нападения погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим и скрылись: погиб 1 человек-1

Прибывшие к месту происшествия медики доставили в больницу шестерых пострадавших. Задержать злоумышленников не удалось – они скрылись с места преступления. Правоохранители ведут поиски подозреваемых.

# Стрельба в США

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