Ядовитые медузы оккупировали Канарские острова: туристов просят не подходить к воде

Новости Испании. Популярные у туристов Канарские острова атаковали ядовитые медузы. Сотни прибитых к берегу опасных морских существ заметили на пляжах Лансароте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что этот вид медуз жалит крайне болезненно. Яд может вызвать серьезные последствия и даже привести к потере зрения. В случае прикосновения к морскими обитателям туристам рекомендуют обращаться за медицинской помощью.