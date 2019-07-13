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Несколько тысяч жителей покинули остров Мауи на Гавайях из-за природного пожара

13 июля 2019 12:57
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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен на Гавайских островах из-за природного пожара. Эвакуированы несколько тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч жителей покинули остров Мауи на Гавайях из-за природного пожара-1

Пламя охватило центральную часть острова Мауи два дня назад. До сих пор усмирить стихию не удалось. Общая площадь возгорания составляет более 40 квадратных километров.

Несколько тысяч жителей покинули остров Мауи на Гавайях из-за природного пожара-4

Борьбу с огнем ведут десятки пожарных бригад. Работу усложняет сильный ветер.

Несколько тысяч жителей покинули остров Мауи на Гавайях из-за природного пожара-7

Нарушено движение транспорта. Часть авиарейсов, которые следовали в главный аэропорт острова, направляют в другие гавани.

Несколько тысяч жителей покинули остров Мауи на Гавайях из-за природного пожара-10

# Пожар # Фотофакт

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