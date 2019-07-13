Несколько тысяч жителей покинули остров Мауи на Гавайях из-за природного пожара

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен на Гавайских островах из-за природного пожара. Эвакуированы несколько тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило центральную часть острова Мауи два дня назад. До сих пор усмирить стихию не удалось. Общая площадь возгорания составляет более 40 квадратных километров.

Борьбу с огнем ведут десятки пожарных бригад. Работу усложняет сильный ветер.